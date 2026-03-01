Monte Carlo | Charles Leclerc e Alexandra dicono sì

A Monte Carlo, il pilota di Formula 1 ha sposato Alexandra a bordo di una Ferrari Testa Rossa del 1957. La cerimonia si è svolta tra le strade della città, con la coppia che ha detto sì davanti a testimoni e invitati. L’evento ha visto protagonisti i due sposi e una vettura storica, simbolo del loro momento speciale.

Tra le strade di Monte Carlo il ferrarista sposa Alexandra a bordo di una leggendaria Testa Rossa del 1957 Non. Non era il sibilo tecnologico della sua monoposto attuale, ma il ruggito profondo e viscerale di una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957 a scandire l’inizio di una nuova vita. Charles Leclerc ha scelto la sua casa, tra gli yacht immobili del porto e quelle curve che profumano di leggenda, per giurare amore eterno ad Alexandra Saint Mleux. La notizia del matrimonio è rimbalzata tra gli schermi di tutto il mondo grazie a un video diventato immediatamente virale sui social network. Le immagini catturano un istante di rara eleganza dove la coppia appare mentre attraversa le strade monegasche a bordo di un’auto che è un’opera d’arte. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Charles Leclerc si è sposato con Alexandra Saint Mleux: gli sposi in abito bianco, il sulla Ferrari da 30 milioni a Montecarlo

Charles Leclerc with His Ferrari SP3 Daytona

