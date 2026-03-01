Il sindaco di Fermignano, in quota Pd, ha commentato le dichiarazioni di un esponente di Fratelli d’Italia, definendo come uno schiaffo ai sindaci delle Marche le parole di quest’ultimo. La discussione riguarda le affermazioni di Mochi, che ha criticato la divisione dei territori, invece di promuovere unità. Feduzi ha espresso la sua opinione attraverso queste dichiarazioni, senza ulteriori commenti.

"Uno schiaffo ai sindaci delle Marche". A dirlo in risposta all’esponente di Fratelli d’Italia il sindaco di Fermignano in quota Pd, Emanuele Feduzi, che su queste pagine era intervenuto sul tema. "Leggo con rammarico le dichiarazioni di Giorgio Mochi, oggi esponente politico di spicco di Fratelli d’Italia, che difende una scelta del Governo ritenuta sbagliata da tutti i sindaci coinvolti, a prescindere dal colore politico. Questa non è una gara tra territori. Non è una classifica per stabilire chi sia “più montano“ degli altri. Francamente fa sorridere che qualcuno si erga addirittura a stabilire quali siano i veri comuni montani e quali non lo siano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Mochi divide i territori invece di unirli"

Riclassificazione dei Comuni montani, il Pd: "Dal Governo un pasticcio inutile che divide i territori e non risolve nulla"“Quella del Governo sulla riclassificazione dei Comuni montani è una scelta sbagliata nel metodo e nel merito, che non rafforza la montagna ma la...

