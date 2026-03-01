Missili sugli Emirati panico a cinque stelle | la fine dell’illusione Dubai

Missili sono stati lanciati sugli Emirati Arabi, causando panico tra i residenti e turisti di lusso a Dubai. La cantante Big Mama, che si trovava in città mentre tornava dalle Maldive, ha chiesto aiuto per essere prelevata dopo che l'allarme ha messo in crisi la sua sicurezza. La situazione ha messo in discussione la percezione di stabilità nella regione.

Sirene ed esplosioni hanno trasformato l’enclave dorata in un inferno. Facendo crollare un mito. I paradisi fiscali schermano i capitali, ma non la realtà. La cantante Big Mama, che la guerra come tanti connazionali ha fermato a Dubai mentre rientrava dalle Maldive, ha lanciato un accorato appello perché qualcuno andasse a riprenderla. «Sento i missili passare sopra la mia testa», ha comunicato visibilmente scossa dall’albergo dove era bloccata. Più istituzionale la reazione di Guido Crosetto, anche lui a Dubai per ragioni personali, impegnato a capire come venirne fuori mentre, con un certo imbarazzo, indossava i panni del ministro della Difesa colto di sorpresa dagli eventi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Temi più discussi: Stiamo bene per ora ma abbiamo paura, sappiamo che non dobbiamo farci prendere dal panico, abbiamo visto missili in cielo e anche alcuni esplodere perché intercettati e poi abbiamo saputo dell’esplosione al Fairmont Hotel a The Palm. Non ci aspettava; Attacco all'Iran, missile colpisce hotel di lusso a Palm Jumeirah a Dubai. IL VIDEO; Dubai, il terrore degli italiani: Abbiamo visto i missili esplodere, è sabato e i centri commerciali sono vuoti: abbiamo paura; Missili su Dubai, un novarese bloccato: Sparano e non ci sono bunker, siamo sotto terra.

