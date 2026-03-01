Mirandola Startup Ready 2026 trionfa la 4D con Smart Saloon
L’edizione 2026 di Mirandola Startup Ready si è appena conclusa con una forte partecipazione, portando alla vittoria della startup 4D con il progetto “Smart Saloon”. Il percorso formativo, promosso dal Comune di Mirandola in collaborazione con Bitzen e rivolto agli studenti dell’Istituto “Luosi-Pico”, si è concluso nelle ultime ore. La manifestazione ha coinvolto numerosi giovani e ha visto la partecipazione attiva del pubblico.
