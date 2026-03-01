minnesota timberwolves firmano zyon pullin

I Minnesota Timberwolves hanno annunciato di aver firmato un contratto con Zyon Pullin, un giovane talento emergente. La squadra ha deciso di aggiungere il giocatore al roster, senza specificare dettagli sul tipo di accordo o sulla durata. Pullin si unisce così ai Timberwolves, continuando a rafforzare la rosa in vista delle prossime partite.

Il panorama della NBA registra una mossa orientata allo sviluppo di talenti emergenti: i Minnesota Timberwolves hanno annunciato la firma di Zyon Pullin su contratto two-way. L’operazione evidenzia l’interesse della franchigia a offrire opportunità di crescita a un giocatore che ha mostrato consistenza in G League. Pullin arriva da una stagione nella quale ha mostrato numeri significativi con l’ex roaster affiliato degli Iowa Wolves, entrando così nel giro di rotazione che interseca la NBA e il livello di sviluppo. Zyon Pullin sigla un accordo di tipo two-way con i Timberwolves. L’operazione mette in evidenza la volontà della franchigia di valorizzare profili giovani che hanno già dimostrato affidabilità in G League, offrendo opportunità di esordire e crescere all’interno del contesto NBA. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

