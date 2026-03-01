Milan | intoppo burocratico

Il Milan sta affrontando un ostacolo burocratico nell’operazione di trasferimento di André Santos, centrocampista brasiliano proveniente dal Corinthians. La trattativa, iniziata da poco, è ancora in fase di definizione, ma il problema amministrativo ha rallentato i passi avanti. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora conferme definitive sulla conclusione dell’affare.

Il Milan si trova di fronte a un'intoppo burocratico nell'operazione per André Santos, il promettente centrocampista brasiliano del Corinthians, ma l'affare appare tutt'altro che destinato a saltare. Secondo le ultime indiscrezioni emerse da fonti brasiliane e italiane, il trasferimento del classe 2006 non è ancora stato formalizzato dal club paulista a causa del mancato via libera definitivo del presidente Osmar Stabile. Nonostante questo, i rossoneri ritengono di essere tutelati da una "binding offer" – una proposta vincolante – che include lo scambio di bozze contrattuali tra le parti, rendendo l'accordo giuridicamente impegnativo.