Mignani conferma la sua posizione in panchina, dichiarando che la paura ha influenzato la squadra durante la partita. Il Cesena ottiene un punto dopo aver passato in vantaggio ad Empoli, dove ha anche colpito due pali. La squadra ha mostrato una buona prestazione, nonostante le difficoltà, e il risultato finale riflette gli sforzi fatti sul campo.

La nota lieta sono sicuramente il punto guadagnato e la buona prestazione del Cesena, che ad Empoli passa in vantaggio e colpisce pure due legni. La nota negativa, però, è che non sono arrivati i tre punti. "È un risultato a due facce – commenta mister Michele Mignani al termine del match del Castellani –, ma vedo il bicchiere mezzo pieno. Non è stata una bella partita sotto tanti aspetti, con entrambe le squadre scese in campo con paura, che si è riflessa nei 90 minuti. Noi non siamo questi, e la nostra proposta di gioco non è quella di Empoli, ma avevamo bisogno di sostanza dopo un periodo difficile". Traducendo sul campo, è uscita una partita in cui l’Empoli ha avuto più occasioni, ha calciato più corner ma non è riuscito a portare a casa i tre punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mignani si tiene stretta la panchina: "La paura ha condizionato la gara"

