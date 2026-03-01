Micaela Bertozzi, insieme al marito, gestisce da diciotto anni il Vaniglia Cafè, un bar pasticceria situato in via Bertoni a Cervia. Durante una intervista, ha affermato di amare vedere i clienti sorridere mentre gustano le sue creazioni. La caffetteria è un punto di riferimento nel centro della città, frequentata quotidianamente da residenti e turisti.

Micaela Bertozzi, assieme al marito, gestisce da diciotto anni il Vaniglia Cafè, bar pasticceria di via Bertoni, nel cuore di Cervia. E anche lei partecpa all’inizitiva del Carlino, ’vota il miglior barista’. Grande appassionata di sport e membro dei Cerviaman, Micaela dedica sempre tempo a servire i suoi clienti con entusiasmo e cortesia, anche prima degli allenamenti. "Amo ascoltare chi entra nel mio locale - racconta -, scoprire le loro preferenze e impegnarmi per soddisfarle. Mi rende felice sapere che escono dal Vaniglia Cafè con il sorriso, pronti ad affrontare la giornata, a trascorrere un piacevole pomeriggio o a gustare le nostre specialità a casa, magari in compagnia degli amici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Micaela Bertozzi del Vaniglia Cafè: "Amo vedere i clienti col sorriso"

Prato, consegnato alla ‘ETS Regalami un sorriso’ il ricavato della 5 Km di Buon Natale col SorrisoPrato, 3 febbraio 2026 – È stato un Natale che ha saputo unire festa, sport e solidarietà quello vissuto nel cuore di Prato grazie alla 5 Km di Buon...

L’UniFortunato riparte col sorriso: 3-0 a Potenza nella prima del 2026Una vittoria importante, maturata al termine di una prestazione solida e convincente, soprattutto nei primi due set dove le giallorosse hanno sempre...