Meteo inizio marzo Italia in ‘bolla’ anticiclonica | oltre 20°C al Sud e poche piogge al Nord

L'inizio di marzo in Italia si caratterizza per un'assenza di piogge e temperature che superano i 20°C nel Sud, grazie a un'area anticiclonica stabile che domina il paese. La situazione atmosferica rimane praticamente ferma, con poche variazioni e un clima mite che sostituisce l'inverno ormai alle spalle. Solo al Nord si registrano alcune nuvole e possibili insidie atmosferiche di lieve entità.