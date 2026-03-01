Meteo Genova e Liguria | le previsioni per la prima settimana di marzo

La prima settimana di marzo a Genova e in Liguria sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con giornate che alternano sole e nuvole e alcune piogge sparse. Le previsioni indicano cambiamenti di tempo frequenti e temperature che si manterranno nella media stagionale. Le condizioni meteo influenzeranno sicuramente le attività quotidiane dei residenti e dei visitatori nella regione.

Sarà una prima settimana di marzo dal clima altalenante quella che ci aspetta a Genova e in Liguria, tra sole e nuvole e anche qualche pioggia. Colpa di un debole impulso instabile che già oggi, domenica 1 marzo, ha portato maltempo con nuvole e piogge in diverse zone della Liguria. Un temporaneo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la prima settimana del 2026A Genova oggi cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge nelle prime fasi della giornata, in attenuazione e graduale esaurimento dalla sera,...

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimanaIl meteo sarà molto variabile a Genova e in Liguria nella settimana in arrivo, tra giornate di sole e di pioggia.

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per il fine settimanaSabato 28 febbraio sole a Genova, salvo nubi basse al mattino. Temperature tra i 10 e i 15°C e venti deboli con mare poco mosso. Sul resto della Liguria, tempo variabile sulla costa di levante, nuvole ... genovatoday.it

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per il weekendSabato 21 febbraio ancora bel tempo e sole splendente per l'intera giornata a Genova, con temperatura minima di 9°C e massima di 16°C. Venti moderati e mare mosso. Tempo stabile su tutta la Liguria, ... genovatoday.it

DAL 26 FEBBRAIO I DATI DELLO STORICO OSSERVATORIO METEO DI GENOVA SONO OPEN FREE Attivo dal 1833, ma per la prima volta l'Osservatorio Meteorologico dell'Università di Genova condividerà i propri dati con il resto della popolazione. L' - facebook.com facebook