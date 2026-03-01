Meteo che tempo farà Le previsioni della protezione civile

La Protezione civile ha diffuso il bollettino meteo aggiornato per lunedì 2 marzo, indicando che in Umbria il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, passando da nuvoloso a molto nuvoloso. La situazione meteorologica si manterrà stabile nelle prossime ore, con nuvole che copriranno tutta la regione. Non sono previste condizioni di maltempo intenso o precipitazioni significative.

La situazione meteorologica in Umbria si manterrà generalmente stabile anche nelle prossime ore.Nell'ultimo bollettino meteo aggiornato dalla Protezione civile per lunedì 2 marzo si segnala la presenza di nuvole su tutta la regione, con un cielo che passerà "da nuvoloso a molto nuvoloso".