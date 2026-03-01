Mercato Vascone la riapertura si allontana

Il mercato Vascone, chiuso da quasi un anno, continua a non riaprire a causa di ulteriori ritardi nei lavori di consegna. I tempi di riapertura si allungano ancora, mentre la situazione resta caratterizzata da ritardi, rinvii e tensioni politiche che coinvolgono le autorità locali e gli operatori commerciali. La ripresa delle attività non si vede ancora all’orizzonte.

Slittano ancora i tempi di consegna del mercato Vascone, chiuso da quasi un anno e protagonista di ritardi, rinvii e scontri politici. La riapertura era inizialmente prevista per il prossimo aprile ma la giunta Basile, nei suoi ultimi atti prima delle dimissioni, ha stabilito il prossimo 31. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Mercato Vascone, lavori ancora al paloRiassegnati nel novembre scorso su subappalto si attende ancora la ripresa delle opere, che hanno appena toccato il 20%, al mercato Vascone.

Mercato Vascone, lavori ancora in ritardo: la riapertura slitta al 31 luglioPer attenuare i disagi causati dal prolungamento del cantiere, l’amministrazione ha confermato le misure di sostegno per i commercianti. Il mercato proseguirà in via Catania fino al 31 luglio, con ... tempostretto.it

Mercato Vascone, il sopralluogo di Finocchiaro: Impresa solida, si va avantiDopo i danni causati dal maltempo e i ritardi accumulati nei cantieri del Vascone, l’assessore al ramo Massimo Finocchiaro ha incontrato i mercatali per rassicurarli sul cronoprogramma: la base del nu ... msn.com