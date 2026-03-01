Da domani a Melzo apre un ambulatorio temporaneo destinato ai pazienti rimasti senza medico di famiglia a causa di trasferimenti o pensionamenti. La ricerca di una sede per questa struttura si è conclusa, offrendo un punto di assistenza temporaneo nel Comune. L’apertura mira a garantire servizi sanitari a chi si trova senza un medico di riferimento.

I pazienti scoperti, la ricerca di una sede per l’ambulatorio temporaneo. Da domani a Melzo scatta il ’nuovo corso’ per chi, a causa di trasferimenti e pensione, è rimasto senza medico di famiglia. Lo studio apre all’ ospedale, al primo piano della Torre Nord (stanza 96). Il servizio tampone era arrivato in extremis dopo giorni di subbuglio per l’addio di Mauro Prandi, cardiologo e medico di medicina generale con 1.800 pazienti: attività conclusa dal 28 di febbraio. Immediata la mobilitazione: richieste di chiarimento, appelli all’amministrazione comunale, una lettera aperta al sindaco Antonio Fusè virale in rete, a sollecitare un intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Melzo, da domani apre l’ambulatorio temporaneo

Ambulatorio temporaneo, via alle prenotazioniVia all’ alleanza fra medici di famiglia per coprire i pazienti di Trezzo “orfani“, dopo l’addio per raggiunti limiti di età di un collega, Federico...

L’ambulatorio medico temporaneo entra in funzioneFinalmente operativo il nuovo Ambulatorio medico temporaneo di Baruccana, inaugurato dall’amministrazione lo scorso novembre.

Tutto quello che riguarda Melzo.

Discussioni sull' argomento Melzo, da domani apre l’ambulatorio temporaneo; SCHOOL EXPERIENCE ARRIVA A MELZO DAL 2 AL 6 MARZO; Un nuovo ospedale in Martesana?: Melzo si candidi, ospitiamolo qui.

Che debutto senior per Eleonora Calaciura! La ginnasta della Juventus Nova Melzo esegue una trave ECCELLENTE, con tanto di triplo avvitamento in uscita! 13.350 il punteggio #italgym x.com

il 25 febbraio 2026, il Gruppo Consiliare del PD Melzo ha depositato una mozione avente ad oggetto il rilancio dei servizi sanitari territoriali. Il documento ribadisce che Melzo è la sede naturale per il futuro Ospedale di Primo Livello dell’Adda-Martesana, fort facebook