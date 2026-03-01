Meloni e i leader del Golfo | Condanna agli attacchi ingiustificati

Il primo ministro italiano ha incontrato i leader del Golfo per discutere degli attacchi recenti. Durante l'incontro, è stata espressa una condanna unanime agli attacchi ingiustificati. Nessuna spiegazione sulle cause o sui responsabili è stata fornita, ma si è sottolineato il rifiuto di ogni forma di violenza. La riunione si è svolta in un clima di forte attenzione internazionale.

Generated by NovaFlow. Sources: 1 external references. Potrebbe interessarti:. Il Pd accetta ufficialmente Conte. Adesso la Lega vuole scendere in piazza per protestare. Berlusconi vuole una legge elettorale con quota proporzionale. La Lega si conferma il primo partito. Carola Rackete ospite da Fazio, è polemica. Tutta la politica italiana sdegnata per la “Pizza Corona”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Iran, Meloni ai leader del Golfo: "Condanna degli ingiustificabili attacchi subiti"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a seguire da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e ha presieduto questa sera a Palazzo Chigi... Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: “Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi”(Adnkronos) – "Il governo, come già in passato, continuerà a impegnarsi con i partner europei, regionali e internazionali per una soluzione a favore... Tutti gli aggiornamenti su Meloni. Temi più discussi: Meloni ai leader del Golfo, ingiustificabili gli attacchi ai vostri Paesi; Le reazioni italiane all'attacco sull'Iran. Meloni ai leader del Golfo: Ingiustificabili gli attacchi ai vostri Paesi. Tajani: 500 italiani nel Paese, pronti ad evacuarli; Iran, Meloni sull’attacco Usa: cosa ha detto la premier; Attacco Iran, Meloni in contatto con altri leader. Palazzo Chigi: Vicini agli iraniani. Roma avvisata dopo l'attacco, solidarietà di Meloni a leader del GolfoL'Italia è stata avvisata di primo mattino, dopo l'inizio delle operazioni di Usa e Israele contro l'Iran. ansa.it Attacco Israele-Usa in Iran, Meloni ai leader del Golfo: Ingiustificabili gli attacchi ai vostri Paesi. Crosetto bloccato a DubaiROMA – Dopo il vertice serale a Palazzo Chigi convocato d’urgenza dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per discutere e valutare la situazione di crisi in Medio Oriente, una nota del governo s ... dire.it L’algherese Angelo Meloni: «Ieri due esplosioni sopra la mia testa. Ci hanno chiesto di rimanere dentro gli edifici» - facebook.com facebook Geniale, il centrodestra: vince Sanremo “Per sempre SI” (di Nordio-Meloni-Da Vinci) x.com