Meglio qualche disagio rispetto all’immobilismo

A Firenze, il nuovo ponte sull’Arno sta attirando l’attenzione di molti spettatori lungo i lungarni, dove diversi ingegneri sono al lavoro per fornire spiegazioni. La presenza di queste figure professionali è visibile e continuano a lavorare sul cantiere, mentre i cittadini osservano con interesse. La discussione si concentra sulle implicazioni politiche dell’opera più che sugli aspetti tecnici.

Firenze, 1 marzo 2026 – Il nuovo ponte sull'Arno attira la curiosità di tanti fiorentini. Sui lungarni sono all'opera numerosi ingegneri dell'ultim'ora pronti a dare spiegazioni; lasciamo a loro le considerazioni tecnico-professionali del caso e rimaniamo sulle questioni politiche. Firenze è una città profondamente conservatrice e conservativa, nonostante sia amministrata da sempre dalla sinistra (o forse proprio per questo). L'ex sindaco Leonardo Domenici ama ripetere che Firenze è una città di destra; senz'altro ha una storia politica diversa rispetto a Sesto Fiorentino, nota come Sestograd, alla quale Ernesto Ragionieri dedicò un suo noto libro: «Un Comune socialista».