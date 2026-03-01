Maxi bando per aumentare la competitività

La Regione Liguria ha annunciato un maxi bando rivolto al settore della pesca, con l’obiettivo di incrementare la competitività. La misura si basa sul Regolamento 20211139, che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura, per il periodo 2021-2027. L’iniziativa mira a offrire nuove opportunità agli operatori del settore e a sostenere lo sviluppo delle attività.

Regione Liguria attiva nuove opportunità per il settore della pesca grazie al Regolamento 20211139 che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 2021-2027. "Si tratta di due bandi per una dotazione complessiva di 400 mila euro destinata alle imprese liguri della pesca – dichiara l’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana (nella foto) –. Con questi interventi mettiamo a disposizione risorse concrete per rafforzare la competitività delle nostre imprese ittiche, sostenere il reddito degli operatori e migliorare la qualità delle produzioni e le condizioni di lavoro a bordo. È un’azione mirata che coinvolge sia la piccola pesca costiera sia i segmenti di flotta più strutturati, con l’obiettivo di rendere il comparto sempre più moderno, sicuro e attrattivo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

