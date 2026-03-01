Mavericks due nuovi acquisti per il roster

La squadra dei Mavericks ha annunciato l’ingresso di due nuovi giocatori attraverso contratti two-way, mentre un’altra guardia è stata rilasciata. Le operazioni di roster sono state ufficializzate nelle ultime ore, segnando un aggiornamento importante per la composizione della formazione. La franchigia ha così rinnovato la sua squadra, completando le scelte di mercato più recenti.

Operazioni di roster rilevanti per la franchigia hanno portato all'assegnazione di contratti two-way a due atleti, insieme al taglio di un'altra guardia. L'aggiornamento ufficiale riguarda Tyler Smith e John Poulakidas, con Miles Kelly che lascia la squadra. L'intervento evidenzia l'impostazione del prospetto per lo sviluppo attraverso le due strade dei contratti two-way, mantenendo l'organizzazione pronta a valutare i talenti nel contesto della G League e della NBA. I Dallas Mavericks hanno firmato contratti two-way con Tyler Smith e John Poulakidas. Miles Kelly è stato tagliato. Tyler Smith figura come ala con una media di 15,9 punti e 5,1 rimbalzi nella G League con la formazione di Rio Grande.