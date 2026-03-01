Matthew Brennan la spunta in volata alla Kuurne Sul podio Mozzato e Trentin

Matthew Brennan ha vinto in volata alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ottenendo il suo quattordicesimo successo in carriera e il secondo in questa stagione. Sul podio sono saliti anche Mozzato e Trentin, che hanno completato il podio della corsa. La gara si è conclusa con Brennan che ha prevalso sugli avversari nella fase finale.

Quattordicesimo successo in carriera, secondo in stagione, per Matthew Brennan: il britannico è riuscito ad imporsi con una volata di prepotenza alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Battuti due italiani che completano un podio comunque di lusso. Non c'è stato però gran spazio per i fuggitivi di giornata visti i gran movimenti del gruppo nella fase più intensa della gara. Tra gli staccati in difficoltà il nostro Jonathan Milan (Lidl-Trek).