Martin | Due mesi fa non riuscivo a pulirmi il sedere oggi sono in top 5

Due mesi fa, Martin aveva difficoltà a pulirsi, oggi si trova tra i primi cinque in classifica. La stagione 2026 rappresenta un traguardo significativo per Jorge Martin, che ha affrontato un percorso di recupero fisico e miglioramento tecnico con Aprilia. La sua performance evidenzia un progresso evidente rispetto ai primi mesi dell'anno.

l'inizio della stagione 2026 segna un passo importante per jorge martin con april ia, in un contesto di recupero fisico e di crescita tecnica. dopo una stagione complicationata da interventi multipli, l’esordio nel campionato mette in luce una forma ritrovata e una sensibile ottimizzazione della moto, elementi che alimentano aspettative reali sul rendimento iniziale e sul prosieguo dell’annata. buone condizioni fisiche accompagnano martin all’inizio della stagione, dopo che a novembre sono stati eseguiti due interventi chirurgici per correggere problemi alla mano e alla spalla. le procedure hanno limitato la partecipazione ai test di sepang e si inseriscono in una storia di sei interventi chirurgici nell’ultima annata, che ha imposto al pilota un percorso di ripresa lungo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jorge Martin racconta il suo calvario: “Non riuscivo a prendere nemmeno una bottiglia d’acqua”Jorge Martin dopo aver vinto il titolo MotoGP 2024, ha corso pochissime gare nel 2025 a causa di una serie di infortuni.

MotoGP 2026. GP di Thailandia. Jorge Martín: Due mesi fa non mangiavo da solo, ora sono 4°. Aprilia? Va forteIl pilota spagnolo: Una delle migliori gare in questi ultimi due anni. Avevo una bella velocità, ho lottato con Marc e Pedro ... moto.it

Jorge Martin: Due mesi fa non riuscivo a mangiare da solo, oggi sono 4°Gran quarto posto per Martin nel GP Thailandia: È stata tra le migliori gare di questi due anni - ha commentato su Sky -. Ho lottato con Marquez e Acosta e ho dato tutto. Due mesi fa non potevo neanc ... sport.sky.it

