Marilyn Monroe – Troppo bionda per essere creduta | al Manzoni

Marilyn Monroe – Troppo bionda per essere creduta in Prima nazionale al Teatro Manzoni di Roma: un ritratto intenso e appassionato della celebre icona del cinema, scritto ed interpretato da Melania Giglio con la regia di Daniele Salvo. Il fascino eterno di Marilyn Monroe, fatto di maschere, vulnerabilità e profonde contraddizioni, torna a vivere nell’anno che segna il centenario della sua nascita. In questa occasione debutta in Prima nazionale assoluta al Teatro Manzoni lo spettacolo Marilyn Monroe – Troppo bionda per essere creduta, un ritratto intenso e appassionato della celebre icona del cinema, raccontato da un punto di vista originale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

