Mara Venier vera protagonista della finale di Sanremo 2026 il dono di J-Ax e il ballo con Sal Da Vinci

Durante la finale di Sanremo 2026, Mara Venier è stata al centro dell’attenzione, intervistando i partecipanti e contribuendo a definire l’atmosfera dell’evento. Nel corso della serata, sono stati presentati un regalo da parte di J-Ax e un ballo con Sal Da Vinci, che hanno arricchito il programma. Mara Venier, pur non essendo conduttrice, ha avuto un ruolo di rilievo nella manifestazione.

Ci sono poche persone che possono incarnare il Festival di Sanremo come Mara Venier, che, sebbene non sia mai stata conduttrice della kermesse, tutti gli anni è la prima a intervistare i protagonisti di ogni edizione, battezzandone in qualche modo la carriera post Festival. La serata finale dell'edizione 2026 non ha fatto eccezione e, quasi a testimoniare l'inesauribile forza della conduttrice non sono stati pochi i cantanti in gara ad omaggiarla. A modo loro. Ecco cos'è successo. Mara Venier alla finale di Sanremo 2026 La presenza di Mara Venier attorno alla kermesse è un filo narrativo che attraversa anni di televisione italiana e di cultura pop. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mara Venier vera protagonista della finale di Sanremo 2026, il “dono” di J-Ax e il ballo con Sal Da Vinci Mara Venier in viaggio verso Sanremo si scatena sulle note di Sal Da Vinci. E il cantante condivide il balletto – VideoLa conduttrice fa un balletto mentre viaggia verso la cittadina ligure da dove condurrà lo speciale Domenica In dedicato al Festival Tutti rapiti da... Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), J-Ax da circo (8), Fedez e Masini male assortiti (5), Renga affaticato (4)«Questo è il momento più importante del Festival, per gli artisti», sussurra un addetto ai lavori tra le prime file della platea del Teatro Ariston,... Aggiornamenti e notizie su Mara Venier. Discussioni sull' argomento Portobello, il dramma vissuto da Enzo Tortora sbarca in streaming: la storia vera e dove vederlo; Sanremo 2026, Dargen D'Amico e la prima clamorosa gaffe del Festival | Libero Quotidiano.it. Figlia di Gian Piero Galeazzi contro Mara Venier e Marino Bartoletti, nemmeno un messaggio, lui non lo amavaSusanna Galeazzi svela i rapporti del padre con Mara Venier e Marino Bartoletti: cosa emerge dall'intervista della figlia di Gian Piero Galeazzi ... virgilio.it Sanremo 2026, c’è anche Mara Venier. E Carlo Conti fa pressing su Federica BrignoneAl Festival di Sanremo 2026 Mara Venier farà un’apparizione speciale, mentre Carlo Conti punta a portare sul palco anche Federica Brignone dopo le Olimpiadi ... dilei.it Ennesima ovazione per il cantante napoletano. Dopo l'esibizione scende dal palco e balla con Mara Venier in platea. Il pubblico lo accompagna, l'energia è altissima. Questo non è solo un pezzo che funziona: Sal Da Vinci è chiaramente tra i papabili per la vit - facebook.com facebook SAL DA VINCI E MARA VENIER VOLATA SE ME LO CHIEDETE #Sanremo2026 x.com