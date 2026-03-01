Mamma di Domenico | Sconcerto per dichiarazioni Oppido dopo trapianto

La madre di Domenico, Patrizia Caliendo, ha espresso sconcerto in una nota del suo legale riguardo alle dichiarazioni di Oppido dopo il trapianto. La comunicazione si riferisce a un verbale sintetico di una riunione urgente che si è svolta il 30 dicembre scorso e coinvolge i vertici dell’azienda dei Colli. La nota evidenzia il disagio della famiglia di fronte alle affermazioni fatte in quella sede.

Tempo di lettura: < 1 minuto Attraverso una nota del legale, la mamma del piccolo Domenico, Patrizia Caliendo, esprime “sconcerto” per quanto emerge dal verbale sintetico di una riunione urgente convocata il 30 dicembre scorso dai vertici dell’azienda dei Colli. “In quell’incontro – spiega l’avvocato Francesco Petruzzi – che si tiene sette giorni dopo il trapianto, il primario Oppido si dice fermamente convinto della bontà degli atti chirurgici, sia del cuore prelevato definito perfettamente prelevato e integro, sia del trapianto che non perde sangue in nessuna anastomosi. A ribadire la sua sicurezza aggiunge che chiederà egli stesso riscontro autoptico qualora si verificasse l’exitus a tutela della sua reputazione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

