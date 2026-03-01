malore durante partita di calcio morto 24enne

Un giovane di 24 anni è deceduto dopo aver accusato un arresto cardiaco durante una partita di calcio giocata su un campo locale. L’episodio si è verificato ieri, mentre il ragazzo partecipava alla partita insieme ad altri giocatori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il giovane non si è più ripreso.

VERCELLI, 01 MAR – E’ morto il 24enne che ieri è stato colto da arresto cardiaco mentre stava giocando in un campo di calcio a Crova, in provincia di Vercelli. Secondo le ricostruzioni, il giovane si è accasciato al suolo dopo aver raggiunto gli spogliatoi durante l’intervallo della partita tra il Crova e il Livorno Ferraris, sfida valevole per il campionato di calcio amatoriale Csi. Immediato l’intervento dei soccorsi sul giovane, tesserato per il Crova, che hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza con il medico a bordo. Il sanitari ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione. Il giovane, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara, era stato ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

