Malloni riafferma il proprio legame con l' arte forma di espressione e linguaggio da indossare

Malloni presenta la collezione autunno-inverno 20262027, Nu-Rêverie, con l'intento di rafforzare la connessione tra moda e arte. La linea mette in mostra capi che riflettono un forte legame con le forme artistiche, considerandole un linguaggio da indossare. La collezione segna così un nuovo capitolo per il brand, mantenendo vivo il suo rapporto con l’arte come mezzo di espressione.

Malloni con Nu-Rêverie, la collezione FW 2627, apre un nuovo capitolo riaffermando il legame profondo e originario con l'arte come forma di espressione e linguaggio da indossare. Un progetto che nasce dalla volontà di trasformare la memoria sartoriale e artistica di Malloni in una visione contemporanea, dove ricerca, costruzione e artigianalità diventano elementi fondanti di un'estetica consapevole. Nu-Rêverie non è un esercizio nostalgico, ma una riattivazione attuale della storicità del marchio. Le applicazioni floreali in tessuto e pelle, i ricami, i plissé e le lavorazioni manuali emergono come segni concreti di un savoir-faire che da sempre dialoga con il mondo dell'arte, traducendone sensibilità, stratificazioni e tensioni in forma e materia.

