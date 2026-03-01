Malika Ayane a Sanremo 2026 | titolo canzone diventa pubblicità Rai

Il brano di Malika Ayane al Festival di Sanremo 2026 si intitola Animali notturni, lo stesso nome di una linea di prodotti cosmetici del marchio Veralab. La cantante ha pubblicizzato il kit beauty con un post su Instagram che include l’hashtag #adv, indicando un legame contrattuale. La Rai ha avviato verifiche per valutare eventuali responsabilità e tutelare i propri diritti. L’attenzione si concentra sul possibile indebito rilievo del marchio durante l’evento, un tema già emerso in passato con altri artisti e prodotti. Un titolo che fa doppio lavoro Malika Ayane ha presentato al Festival di Sanremo 2026 una canzone intitolata Animali notturni, un nome che non è casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

