Male Ladinetti e Stramaccioni Gemello e Verre si salvano

Male Ladinetti e Stramaccioni nelle prime fasi della partita; invece, Gemello e Verre sono riusciti a salvarsi. Gemello ha effettuato due interventi importanti all'inizio della ripresa, il primo su Pellegrino e, successivamente, con i piedi, ha evitato il raddoppio in mischia.

GEMELLO 6 Doppio intervento a inizio ripresa, prima su Pellegrino e poi, coi piedi, evita il raddoppio in mischia. TOZZUOLO 5,5 Impreciso anche lui nella prima fase di match. Si propone ma senza risultato. ANGELLA 5,5 Un paio di anticipi di testa ma è in difficoltà. STRAMACCIONI 5 Si fa sorprendere in occasione del vantaggio del Pineto. DELL'ORCO 5,5 Finisce anche lui nel patatrac generale sulla rete ospite. Nella ripresa guadagna metri, ma senza soluzioni. MEGELAITIS 5,5 Tanta legna ma poco fuoco. Però lotta. LADINETTI 5 Un primo tempo senza idee e giocate. Troppo lento. Tedesco lo toglie all'intervallo. TUMBARELLO 5,5 prova a dare una mano alla zona d'attacco ma spesso si schiaccia sulla trequarti.