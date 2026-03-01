Maggioranza nel caos | serve una svolta | il M5s raccoglie l’appello a fare qualcosa

Il Movimento 5 Stelle di Brindisi ha diffuso un comunicato stampa in cui evidenzia il caos interno alla maggioranza locale e invita a intervenire con urgenza. La nota si concentra sulle questioni politiche che coinvolgono la città e sottolinea la necessità di una svolta concreta. Nessun altro dettaglio o commento viene fornito nel comunicato stesso.

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Movimento 5 stelle di Brindisi sulle recenti questioni politiche che interessano la città di Brindisi.Le parole pronunciate in Consiglio comunale da esponenti della stessa maggioranza certificano ciò che denunciamo da tempo: a Brindisi non c’è più. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Eccellenza Toscana. Il tecnico Argilli: "Asta nel limbo. Serve una svolta»Un primo tempo scioccante, una ripresa tutta cuore, troppe, tre reti, per completare la rimonta: l’Asta perde 2-3 con il Figline. ANCODIS: “Il Trentino riconosce il vicario nel concorso DS, ora serve una svolta nazionale”È in corso la procedura concorsuale indetta dalla Provincia autonoma di Trento per la selezione di 20 dirigenti scolastici. Approfondimenti e contenuti su Maggioranza. Temi più discussi: Maggioranza nel caos. Sinistra diserta l’aula. Pd: Rapporto finito; Milleproroghe chiude nel caos, saltano rottamazione e Piombino; Sanità, caos in maggioranza. Opposizione all’attacco: Todde spieghi cosa sta succedendo - L'Unione Sarda.it; Caos in consiglio comunale a Sestri Levante, la maggioranza chiama i carabinieri. Consob, Misiani: Maggioranza nel caos. Serve guida autorevoleLa nomina del nuovo vertice della Consob si sta trasformando in un caso politico che mette a nudo tutte le fragilità della maggioranza. Veti incrociati, tensioni tra alleati e una vera e propria resa ... partitodemocratico.it Ars, la maggioranza nel caos: torna ad aprirsi il capitolo rimpastoLa Lega: Sugli enti locali una Waterloo. Si riparla di abolire il voto segreto. L'opposizione: Faremo le barricate ... rainews.it #GiorgiaMeloni in contatto con leader europei e del #Medioriente. Maggioranza rilancia la via diplomatica. Opposizioni: "Italia marginale", i #5stelle: "Crosetto si dimetta". Al #Tg2Rai ore 13,00 #1marzo x.com La nuova legge elettorale, un proporzionale con premio di maggioranza e ballottaggio, è già un cantiere e una polveriera, prima ancora di sbarcare in Parlamento. Alle Politiche del prossimo anno dovrebbe sostituire l’attuale Rosatellum (sistema misto, cioè c - facebook.com facebook