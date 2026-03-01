Magalli punge Fedez a Non è la Tv | Ho fatto gli scongiuri perché non vincesse era convinto come Fiorello

Durante una puntata di Non è la Tv, Giancarlo Magalli ha commentato l’esito di Sanremo 2026, soffermandosi sulla sconfitta di Fedez che si è classificato al quinto posto. L’ospite di Fanpage.it ha detto di aver fatto gli scongiuri perché non vincesse, perché Fedez era convinto di poter vincere come Fiorello. La discussione si è concentrata sul risultato della manifestazione musicale.