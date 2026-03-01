Una maestra è stata investita e ha perso la vita. I familiari hanno scelto di donare gli organi della donna. La Procura ha aperto un fascicolo per accertare quanto accaduto. La vittima era nota per il suo impegno nel supporto alle persone in difficoltà. L’incidente ha suscitato attenzione nella comunità locale.

La maestra Daniela vicina a chi è in difficoltà fino alla fine, i familiari hanno deciso per la donazione degli organi. Foligno piange la 53enne insegnante di asilo che giovedì è stata investita da un corriere espresso mentre in bicicletta tornava a casa dal lavoro. La donna, in gravissime condizioni, è stata immediatamente trasferita all’ospedale di Foligno ed è stata ricoverata al reparto di rianimazione, ma ieri mattina il personale sanitario è stato costretto a constatare la morte celebrale. Per la 53enne benvoluta da tutti e amata da mamme e bambini non c’è stato nulla da fare e già venerdì, in tarda serata, era trapelata l’ipotersi della donazione degli organi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maestra travolta e uccisa. Donati gli organi della donna. La Procura apre un fascicolo

Donna trovata morta dal figlio, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposoANCONA – È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, dalla Procura dorica, sul caso della donna di 63 anni trovata morta ieri dal figlio, in...

Scontro tra una bici e un furgone, donati gli organi della donna: intervento riuscito, diverse vite salvateDopo un lungo intervento con tutte le verifiche durante e dopo l’intervento chirurgico, l'Ospedale di Foligno ha fatto sapere che si è concluso il...

Altri aggiornamenti su Maestra travolta.

Argomenti discussi: Maestra travolta e uccisa. Donati gli organi della donna. La Procura apre un fascicolo; Maestra investita da un furgone mentre torna a casa in bici: la famiglia dona gli organi.

Maestra travolta e uccisa. Donati gli organi della donna. La Procura apre un fascicoloFoligno piange la 53enne insegnante di asilo investita da un corriere. L’Usl 2: Tale dono darà speranza a diversi pazienti in attesa di trapianto. . lanazione.it