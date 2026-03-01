Madonna e Dolce e Gabbana insegnano alle nuove generazioni il peso del tempo e il potere inesplorato della femminilità mediterranea

In un giorno segnato dalla guerra, la sfilata di Dolce&Gabbana si è svolta come un evento di forte impatto visivo, attirando l’attenzione su un messaggio di resistenza attraverso la moda. Madonna è stata presente nell’evento, creando un collegamento tra il mondo dello spettacolo e quello del fashion. La collezione ha celebrato la femminilità mediterranea, trasmettendo un’immagine di forza e tradizione.

In un giorno oscurato dai bagliori sinistri di una guerra devastante, la passerella di Dolce&Gabbana si profila come un baluardo di resistenza estetica. In prima fila, avvolta in un’aura di potere inscalfibile, siede Madonna, la matriarca assoluta che osserva il proprio lascito prendere vita mentre prepara l’imminente film biografico che dovrebbe vedere la figlia Lourdes Leon incarnare la sua ribellione originaria. Si assiste a un passaggio di consegne epocale e viscerale. E così è con i due designer: la sfilata, dominata da un nero assoluto e ineludibile, non è un rifugio escapista, ma l’incarnazione del manifesto stesso della maison: questa non è nostalgia, è presenza. 🔗 Leggi su Amica.it

Madonna, sorpresa a Milano: ospite alla sfilata di Dolce e Gabbana(Adnkronos) – Dopo i rumors, la conferma: Madonna ha partecipato alla sfilata autunnoinverno 2027 di Dolce&Gabbana presentata negli spazi del...

Nel nuovo spot di Dolce e Gabbana Madonna canta la cover della canzone Bambola di Patty Pravo.

Madonna da Dolce&Gabbana, il video: la popstar con abito corsetto e collana tennis maxi per il look che sa di Sicilia alla Milano Fashion Week 2026Immancabili i maxi occhiali a mascherina, mentre il look di Dolce&Gabbana scelto da Madonna rende omaggio alla moda italiana tra pizzi e raso ... vogue.it

Dolce e Gabbana celebrano la loro 'identity' con MadonnaE' la storia di come rimanere fedeli a se stessi la sfilata donna Identity di Dolce e Gabbana, che non a caso hanno voluto Madonna ospite del loro show. (ANSA) ... ansa.it

