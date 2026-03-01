Domenica In trasmette uno spettacolo speciale dal Teatro Ariston, in occasione della finale del Festival di Sanremo 2026. Durante la puntata, il cantautore romano, reduce dal premio Mia Martini della critica, ha eseguito “Stupida sfortuna” mentre, in modo ironico, mostrava una banana in mano. La scena ha sorpreso Mara e gli spettatori presenti, creando un momento insolito durante la trasmissione.

Banana alla mano e via con “Stupida sfortuna”. Fulminacci sceglie l’ironia per la sua esibizione a Domenica In – Speciale Sanremo, andata in onda dal Teatro Ariston all’indomani della finale del Festival 2026, dove il cantautore romano ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini. Come da consuetudine, il giorno successivo alla chiusura del Festival gli artisti tornano sul palco dell’Ariston ospiti di Mara Venier. Per ragioni tecniche, spesso le performance avvengono in playback: una prassi nota, ma raramente dichiarata in modo esplicito. Attacco all’Iran, oltre 200 morti. Israele: “Khamenei ucciso”, Teheran risponde con una pioggia di missili C’è chi prova a mascherarlo e chi, invece, decide di trasformarlo in gag. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ma ha una banana…”. Domenica In, Fulminacci sconvolge tutti compresa Mara: “Ecco perché”

Leggi anche: Fulminacci a Domenica in canta in playback con una banana (e Mara Venier ride a crepapelle)

Leggi anche: Fulminacci svela il playback a Domenica In e canta con una… banana

Una selezione di notizie su Domenica.

Temi più discussi: Fulminacci svela il playback a Domenica In e canta con una… banana; Oggi hai l'ultima opportunità di iscriverti al Fantasanremo 2026: come funziona e chi prendere; Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha vinto il Festival: tutto sul cantautore; Beatrice di York, la vita lussuosa della figlia del principe Andrea: le vacanze da 300 mila euro a 20 anni furono finanziate da Epstein?.

Domenica In, Fulminacci boicotta il playback: perché ha cantato con una bananaFulminacci boicotta il playback oggi a Domenica In È consuetudine ormai che dopo la finale di Sanremo ci sia il salotto di Domenica In con i soliti ... lanostratv.it

Domenica In Sanremo, Ditonellapiaga scoppia a piangere. E Fulminacci canta con una bananaDitonellapiaga e Fulminacci tra i primi protagonisti dello speciale Sanremo di Domenica In condotta da Mara Venier ... corrieredellosport.it

Fulminacci a "Domenica In-Speciale Sanremo" “Che belva mi sento Un procione” - facebook.com facebook

Una domenica perfetta. #SofiaGoggia vince il secondo #superG di #Soldeu e centra la sua seconda affermazione stagionale. I dettagli su #zonamistamagazine x.com