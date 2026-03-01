L' Unione Europea avvisa l' Iran | Basta attacchi nel Golfo Allerta rappresaglie

L'Unione Europea ha emesso un avviso all'Iran, chiedendo di cessare gli attacchi nel Golfo. La comunicazione arriva in un momento in cui Donald Trump e i Pasdaran minacciano rappresaglie e vendette. Pur non adottando una posizione militare, l'Europa ha sottolineato che gli atti contro gli alleati nella regione sono considerati inaccettabili.

Davanti alla Furia Epica di Donald Trump e ai Pasdaran che promettono vendetta, l’Europa trova una momentanea posizione comune, e pur senza schierarsi militarmente, avverte Teheran che gli attacchi agli alleati del Golfo sono «inaccettabili». Ma, allo stesso tempo, l’Europa si prepara ad eventuali rappresaglie. «Non si possono escludere cellule dormienti» iraniane nel continente, è stato l'avvertimento arrivato dal Bundestag tedesco mentre la Nato ha reso noto di aver «riadattato il posizionamento delle forze» a fronte di «potenziali minacce dall’Iran o dalla regione». Il dossier Medio Oriente è stato l’unico punto all’ordine del giorno dei 27 ministri Ue convocati in una videoconferenza straordinaria con l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Feedpress.me

