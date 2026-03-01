Il tribunale di Torino ha deciso di applicare una sorveglianza speciale di tre anni a Don Alì, imponendogli prescrizioni severe. Tra queste, l’obbligo di rimanere nel Comune di residenza e il divieto di comunicare o diffondere contenuti audio e video attraverso internet. La decisione riguarda direttamente il sacerdote e le restrizioni sono state formalizzate con un’ordinanza ufficiale.

Sorveglianza speciale per tre anni, ovvero: rigidissime prescrizioni da rispettare, tra cui obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e divieto di comunicar e diffondere audio e video tramite internet. È questo l’ultimo provvedimento del tribunale di Torino nei confronti di Don Alì, all’anagrafe Slì Said, 25 anni, violento tiktoker e autoproclamato “re dei maranza” arrestato a novembre 2025. Era stata la questura, nelle scorse settimane, a chiedere di adottare questa misura. Adesso l’avvocata Federica Galante, che tutela Don Alì, ha impugnato il provvedimento, che dunque non è ancora definitivo. In ogni caso, per ora non può essere... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di...

Approfondimenti e contenuti su Don Alì.

Temi più discussi: Sardegna, decadenza della governatrice Todde: sentenza Corte d’Appello entro 30 giorni; L’ultima decisione del tribunale di Torino su Don Alì: tre anni di sorveglianza speciale, divieto di comunicare tramite internet; Undici cittadini fermano l’ex Ilva. Urso: La sentenza di Milano cambia tutto; Canada, 'la decisione della Corte dimostra che i dazi di Trump sono ingiustificati'.

Risarcimento Sea Watch, il commento della Premier la vera decisione del tribunale: il fact-checkingLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

La morte di Domenico, attesa per decisione gip su autopsiaGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Nuovi risvolti per Don Alì. Il Tribunale di Torino ha accolto la proposta del Questore del Massimo Gambino di sottoporre il "re dei maranza", alla misura della sorveglianza speciale per 3 anni, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il giovane non p - facebook.com facebook

Per Don Alì tre anni di sorveglianza e niente social. La pena del giudice al «re dei maranza» x.com