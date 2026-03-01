L’ultima decisione del tribunale di Torino su Don Alì | tre anni di sorveglianza speciale divieto di comunicare tramite internet

Da torinotoday.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Torino ha deciso di applicare una sorveglianza speciale di tre anni a Don Alì, imponendogli prescrizioni severe. Tra queste, l’obbligo di rimanere nel Comune di residenza e il divieto di comunicare o diffondere contenuti audio e video attraverso internet. La decisione riguarda direttamente il sacerdote e le restrizioni sono state formalizzate con un’ordinanza ufficiale.

Sorveglianza speciale per tre anni, ovvero: rigidissime prescrizioni da rispettare, tra cui obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e divieto di comunicar e diffondere audio e video tramite internet. È questo l’ultimo provvedimento del tribunale di Torino nei confronti di Don Alì, all’anagrafe Slì Said, 25 anni, violento tiktoker e autoproclamato “re dei maranza” arrestato a novembre 2025. Era stata la questura, nelle scorse settimane, a chiedere di adottare questa misura. Adesso l’avvocata Federica Galante, che tutela Don Alì, ha impugnato il provvedimento, che dunque non è ancora definitivo. In ogni caso, per ora non può essere... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Doccia fredda per Don Alì in tribunale a Torino: niente perizia psichiatrica per il violento tiktoker 're dei maranza'Per l’agguato al maestro nel quartiere Barriera di Milano, Don Alì e i suoi complici saranno processati con rito abbreviato, che prevede lo sconto di...

Approfondimenti e contenuti su Don Alì.

Temi più discussi: Sardegna, decadenza della governatrice Todde: sentenza Corte d’Appello entro 30 giorni; L’ultima decisione del tribunale di Torino su Don Alì: tre anni di sorveglianza speciale, divieto di comunicare tramite internet; Undici cittadini fermano l’ex Ilva. Urso: La sentenza di Milano cambia tutto; Canada, 'la decisione della Corte dimostra che i dazi di Trump sono ingiustificati'.

Risarcimento Sea Watch, il commento della Premier la vera decisione del tribunale: il fact-checkingLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

l ultima decisione delLa morte di Domenico, attesa per decisione gip su autopsiaGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.