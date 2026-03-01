Lukaku un gol atteso 281 giorni | al Fantacampionato adesso è un' occasione

Dopo 281 giorni, Lukaku torna a segnare in una partita ufficiale, interrompendo un lungo periodo di assenza causato da una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore belga ha trovato il gol decisivo nel match contro il Verona, portando a casa una vittoria importante. La rete rappresenta un momento significativo per il giocatore e per la squadra.

Romelu Lukaku non segnava in Serie A da 281 giorni, ovvero dal 23 maggio 2025, giorno in cui il Napoli vincendo contro il Cagliari si è assicurato la conquista del suo quarto scudetto. A separare per così tanto tempo il belga dalla sua attività preferita, segnare gol, è stata la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra rimediata a fine agosto, che l'ha tenuto lontano dal campo fino al 25 gennaio, quando ha giocato una manciata di minuti contro la Juventus. Per ritrovare il gol la punta dei partenopei ha dovuto aspettare un altro mese, ma nella serata di ieri a Verona Lukaku è finalmente tornato a referto, decidendo una partita in cui il suo Napoli sembrava destinato ad accontentarsi di un pareggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lukaku…il ritorno tanto atteso!Lukaku torna a guidare il Napoli: il rientro che accende un attacco già stellare.

Temi più discussi: Il Napoli fatica a Verona ma torna a vincere: Lukaku ritrova il gol e salva Conte all'ultimo respiro; Napoli-Giugliano 4-0: gol di Lukaku, Anguissa fa sorridere Conte; Napoli, doppietta di Lukaku col Giugliano. Si rivede Anguissa; Sky - Segnali incoraggianti per Anguissa! De Bruyne atteso nei prossimi giorni, ecco quando potrebbe tornare in gruppo.

Il Mattino: Romelu e Giulietta: gol e lacrimeIl Mattino celebra Romelu Lukaku dopo il gol decisivo al 96’ contro il Verona: dedica al padre scomparso e tre punti pesantissimi per il Napoli. Conte parla anche del futuro. mondonapoli.it

Lucio sotto assedio L’Inter fa il vuoto: Supermancino Lukaku emozione di Napoli Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport dell’1 marzo - facebook.com facebook

Lukaku Kvara #DAZNBetClub #VeronaNapoli #SerieAEniLive x.com