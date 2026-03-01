Lukaku segna poi il caos al Bentegodi | arriva la ‘denuncia’ dell’accaduto

Durante la partita tra Verona e Napoli allo stadio Bentegodi, Romelu Lukaku ha segnato un gol, ma subito dopo si sono verificati episodi di tensione sugli spalti. Durante l’ingresso dell’attaccante nel campo, sono stati uditi cori di discriminazione e ululati provenienti dal pubblico. La situazione ha portato alla denuncia ufficiale di quanto accaduto.

Non solo la partita, ma anche ciò che è accaduto sugli spalti. Durante Verona-Napoli allo stadio Bentegodi, l’ingresso di Romelu Lukaku è stato accompagnato da ululati e cori di discriminazione. Dopo il gol del 2-1 al 96', la tensione si è spostata in tribuna stampa, dove alcuni giornalisti napoletani hanno denunciato aggressioni verbali da parte di tifosi presenti. Il clima si è acceso durante il match tra Verona e Napoli. All’ingresso in campo di Romelu Lukaku, parte del pubblico ha intonato cori e ululati. Un comportamento che ha suscitato indignazione tra i presenti. Il centravanti belga è stato poi decisivo. Il suo gol al 96esimo ha chiuso la gara, ma ha anche aumentato la tensione sugli spalti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

