Lunedì 2 marzo 2026 alle 17:00 si gioca la partita tra Ludogorets Razgrad e Lokomotiv Plovdiv. La squadra di Hogmo cerca di recuperare punti in campionato dopo la sconfitta in Europa a Budapest. La partita si svolge nel turno di campionato e rappresenta un’occasione per il Ludogorets di avvicinarsi alla vetta della classifica. Le formazioni saranno annunciate poco prima dell’inizio del match.

Si è malamente chiusa la stagione europea del Ludogorets Razgrad con il KO di Budapest, e la squadra di Hogmo deve adesso recuperare terreno sulla vetta cominciando con una vittoria nel posticipo contro il Lokomotiv Plovdiv. Le aquile di fatto non sono riuscite ad arginare la squadra di Keane, che con un gol per tempo ha regolato la pratica e si è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ludogorets Razgrad-Lokomotiv Plovdiv (lunedì 02 marzo 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Ludogorets Razgrad-Ferencvaros (Europa League, 19-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIniziano a conoscersi fin troppo bene Ludogorets Razgrad e Ferencvaros, che si affrontano in questo doppio turno dei playoff di Europa League.

