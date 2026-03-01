Luciano Darderi non si ferma più! Spazza via Baez e irrompe in finale nell’ATP di Santiago!

Luciano Darderi ha conquistato la finale dell’ATP di Santiago battendo Sebastian Baez con il punteggio di 6-4 6-3 in un'ora e trenta. La partita si è svolta sulla terra battuta, che ha favorito il giocatore argentino, che è riuscito a imporsi senza troppi problemi. Darderi, testa di serie numero due, ha così raggiunto la finale del torneo.

La terra battuta si conferma superficie amica. Nella seconda semifinale del torneo ATP di Santiago Luciano Darderi, testa di serie numero due, piega l'argentino Sebastian Baez, terzo favorito del tabellone, 6-4 6-3 in un'ora e trenta. L'azzurro si giocherà il titolo contro il tedesco Hanfmann. L'italiano, dopo aver incassato il break in apertura, inanella una serie di quattro giochi consecutivi per volare 4-1. La seconda testa di serie salva due palle del 4-3 prima di perdere il servizio nel nono gioco per il 5-4. Darderi non si perde d'animo, sigla il terzo break del suo set e chiude 6-4 al primo set point. Il numero 21 ATP salva la palla dello 0-1 e rompe l'equilibrio iniziale con il break del 2-0 ottenuto ai vantaggi.