Lucca scaricato dal Nottingham Forest è fuori dai convocati | non verrà riscattato in estate

Lucca non figura tra i convocati del Nottingham Forest per la partita contro il Brighton e non sarà riscattato in estate. La società ha già deciso di non proseguire con l'acquisto e il calciatore tornerà al Napoli al termine della stagione. La sua assenza dalla lista delle partite recenti conferma questa scelta.

Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal NapoliLucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in...

LUCCA AL NOTTINGHAM FOREST: È FATTA! #NottinghamForest #Lucca #Napoli #Calciomercato

#Lucca non convince, anche al Nottingham #Forest fanno fatica a digerire i suoi atteggiamenti. @SkySport x.com