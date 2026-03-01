Lotta all’obesità eccellenza in Umbria A Città di Castello 100 interventi l’anno

A Città di Castello, l’ospedale ha effettuato oltre 100 interventi all’anno per la lotta all’obesità, con un numero in aumento. La struttura di chirurgia dell’obesità si distingue per l’attività svolta e rappresenta un punto di riferimento importante per la regione. La crescita delle procedure si mantiene costante nel tempo, sottolineando l’impegno dell’ospedale nel settore.

Con oltre 100 interventi eseguiti ogni anno e un trend di crescita costante, la struttura di chirurgia dell’obesità dell’ospedale di Città di Castello si conferma un punto di riferimento fondamentale per l’intero territorio regionale. Questo volume di attività non è solo un dato numerico, ma la testimonianza di una fiducia crescente da parte dei pazienti e della solidità di un percorso clinico collaudato. Proprio in questi giorni, la Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie metaboliche (Sicob) ha ufficialmente riconosciuto il centro tifernate come “ Centro d’Eccellenza per il 2026 “. Si tratta di un traguardo di grande rilievo che premia l’elevato livello qualitativo del lavoro svolto dall’équipe multidisciplinare afferente alla Chirurgia generale, diretta dal dottor Maurizio Cesari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

