L’oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo 2026 | Pesci e Scorpione istintivi e intensi

Nell'oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026, Marte entra in Pesci e la Luna Piena si trova in Vergine. Marte in Pesci spinge a seguire l’intuito, mentre la Luna Piena invita a mettere ordine tra le emozioni. Questa combinazione interessa i segni dei Pesci e dello Scorpione, considerati più istintivi e intensi in questa fase.