L’oroscopo della settimana dal 2 all'8 marzo 2026 | Pesci e Scorpione istintivi e intensi
Nell'oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026, Marte entra in Pesci e la Luna Piena si trova in Vergine. Marte in Pesci spinge a seguire l’intuito, mentre la Luna Piena invita a mettere ordine tra le emozioni. Questa combinazione interessa i segni dei Pesci e dello Scorpione, considerati più istintivi e intensi in questa fase.
Nell'oroscopo della settimana dal 2 all’8 marzo 2026, Marte entra in Pesci spingendo ad agire seguendo intuito e sensibilità e la Luna Piena in Vergine invita a fare ordine tra le emozioni. I segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) potrebbero trovarsi davanti a scelte importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
