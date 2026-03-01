L’Oriente in passerella | i colori dell’Hanbok illuminano il Liceo Falcone

Al Liceo Falcone di Bergamo, una palestra si è trasformata in passerella durante un evento dedicato all’Hanbok, il tradizionale abito coreano. Gli studenti hanno indossato questi capi colorati e dettagliati, mentre la scuola si è aperta alla cultura orientale. La manifestazione ha attirato l’attenzione della città, che ha assistito alla presentazione di diverse creazioni di abbigliamento.

Il 25 febbraio, il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo ha ospitato una sfilata di hanbok, abiti tradizionali coreani, celebrando il legame tra la città e la Corea del Sud. L’evento, che ha coinvolto il Consolato Generale della Corea e rappresentanti del Busan Institute of Science and Technology, ha visto protagonisti 19 modelli senior coreani e 8 studenti del liceo. Bergamo.Una palestra che si trasforma in passerella, una scuola che diventa ambasciata di cultura e un’intera città che guarda a Oriente. L’evento ha visto la prestigiosa partecipazione del Consolato Generale della Repubblica di Corea a Milano, del Busan Institute of Science and Technology e della Korea Fashion&Culture Association. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

