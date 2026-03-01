L’omicidio di Firenze Appuntamento-trappola per un debito di droga

A Firenze, un incontro pensato per regolare un debito di droga si è trasformato in una sparatoria. Due persone sono state uccise durante l’evento, che aveva come obiettivo lo scambio tra le parti. La polizia ha confermato che si trattava di una trappola organizzata per risolvere una questione legata all’uso di sostanze stupefacenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per le vittime non c’era più nulla da fare.

L’appuntamento per saldare un debito di droga è diventato una mattanza. E l’assunzione di sostanze chimiche, come la nuova “Pv”, potrebbero aver moltiplicato la violenza culminata nell’omicidio, avvenuto in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze, di Gabriele Citrano, 34enne nato a Palermo ma trapiantato a Pisa, dove lavorava per una nota multinazionale dell’arredamento. Per questo delitto, i carabinieri del reparto operativo di Borgo Ognissanti hanno arrestato tre persone, tutti presunti partecipanti, con vari “ruoli”, ai fatti avvenuti poco dopo le due della notte tra giovedì e venerdì. Si tratta di Giacomo Mancini, 52 anni, pisano, convivente della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

