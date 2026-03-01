Lo sport trionfa ma fa uno scivolone L’Ussmb premia atleti e società Dimenticati i figli di Pietro Mazzo

Lo sport ha celebrato i successi di atleti e società in un evento organizzato dall’Ussmb, con premi assegnati per meriti sportivi e contributi alla gestione. Tuttavia, tra le premiazioni, sono stati lasciati fuori alcuni protagonisti, tra cui i figli di Pietro Mazzo, che non sono stati coinvolti nelle celebrazioni. La giornata ha messo in evidenza sia le vittorie che alcuni scivoloni organizzativi.

C’è chi il riconoscimento se l’è meritato sul campo e chi, invece, per un indispensabile lavoro organizzativo. La “filosofia“ dei premi assegnati dall’Unione delle Società Sportive Monza Brianza non cambia. Qui si vogliono evidenziare anche i meriti di dirigenti e tecnici che restano dietro le quinte, ma che sono fondamentali per il funzionamento delle società. La stessa Ussmb organizzerà il Monza Sport Festival. La manifestazione, in programma il 13 e 14 giugno, si svolgerà in piazza Trento e Trieste e non in Autodromo, palcoscenico abituale. L’appuntamento, patrocinato dal Comune, sarà organizzato da Ussmb e Coni. "Da parte nostra, come sempre – ribadisce Fabrizio Ciceri, presidente dell’Ussmb –, ci sarà il massimo impegno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

