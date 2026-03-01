Lo Sbaracco tra shopping e chisciöi

Domenica 8 si svolge lo Sbaracco, un evento che unisce lo shopping a momenti di gusto. L’iniziativa prevede l’apertura di negozi e punti vendita, con possibilità di acquistare prodotti a prezzi scontati. In caso di maltempo, l’appuntamento viene spostato alla domenica successiva. L’evento si ripete ogni anno, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfittare di promozioni e assaporare specialità locali.

Torna Lo Sbaracco. L’iniziativa, che coniuga shopping e gusto, si terrà domenica 8 (la domenica successiva in caso di maltempo). Ii negozi che hanno raccolto l’invito di CtsConfcommercio Sondrio esporranno la merce su banchi all’esterno, vicino alle vetrine: daranno così vita a un mercato a cielo aperto con prodotti da acquistare a prezzi scontatissimi. L’appuntamento, allestito con la collaborazione del Consorzio turistico Media Valtellina e il sostegno del Comune, è stato pensato per rendere ancora più vivace la città, meta di migliaia di turisti, e per offrire l’occasione di fare acquisti risparmiando. Saranno coinvolte tutte le tipologie di esercizi commerciali, nel consueto orario di apertura dalle 9 alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Perugia, super saldi in centro storico: appuntamento con lo shopping, torna lo SbaraccoLe vie dell’acropoli si preparano a una nuova edizione dello Sbaracco, l’iniziativa promossa dal Consorzio Perugia in Centro, con il patrocinio del...

Commercio, torna lo ‘Sbaracco’: promozioni esclusive per i saldi di fine stagione"Quando parliamo di ‘Sbaracco’ parliamo di una consolidata tradizione che si ripete con regolarità alla fine dei saldi invernali e sia a conclusione...

Shopping e affari in centro a Reggio Emilia: torna lo SbaraccoREGGIO EMILIA – È tempo di Sbaracco per i commercianti del centro storico grazie all’organizzazione di Cna Reggio Emilia. La formula vincente è ribassare ulteriormente i prezzi degli articoli della st ... reggionline.com

Lo Sbaracco a Monfalcone dopo le edizioni estive ha saputo richiamare pubblico fin dalle prime ore del mattino. facebook