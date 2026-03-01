LIVE Sci di fondo skiathlon Falun 2026 in DIRETTA | Klaebo piglia tutto Diggins ipoteca la Coppa

La tappa di Falun in Svezia si è conclusa con due gare emozionanti di sci di fondo, entrambe decise negli ultimi metri. Klaebo ha conquistato la vittoria in tutte le competizioni maschili, mentre Diggins si è assicurata un risultato che le permette di avvicinarsi alla conquista della Coppa. La giornata ha offerto spettacolo in uno degli stadi più noti del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche la tappa di Coppa di Falun (SWE), che ci ha regalato due gare spettacolari decise negli ultimi metri in uno dei templi dello Sci di Fondo. Ci ritroveremo in quel di Lahti, dove l’Italia fu oro mondiale con Pellegrino nel 2015. Un saluto sportivo!! 17:07 CLASSIFICA SKIATHLON FALUN (SWE): HEIDI WENG (NOR) 54:42?3. Jessie DIGGINS (USA) +0?03. Frida Karlsson (SWE) +1?1. Linn Svahn (SWE) +12?3. Dariya NEPRYAEVA (RUS) +15?3. 38. Caterina GANZ (ITA) 39. Nicole MONSORNO (ITA) 17:04 Sono infatti 14 (con oggi) le vittorie individuali tra Coppa, Mondiali e Olimpiadi per Weng, a fronte di 133 podi tra Coppa del Mondo Mondiale e Giochi Olimpici! 17:03 Quale migliore occasione per ricordare i numeri PAZZESCHI di Heidi Weng. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: Klaebo continua a vincere, azzurri fuori dalla top ten

Sci di fondo: lo skiathlon di Falun chiude la Coppa del MondoSi apre oggi a Falun, in Svezia, la giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma lo skiathlon maschile e femminile, rispettivamente alle 12:30 e alle 16:05. La ... it.blastingnews.com

