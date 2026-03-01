LIVE Sci di fondo skiathlon Falun 2026 in DIRETTA | Klaebo continua a vincere azzurri fuori dalla top ten

Alle 13:21, i finalisti dello skiathlon di Falun 2026 si sono sfidati negli ultimi 300 metri, con Klaebo che ha mantenuto la leadership e vinto la gara. Gli atleti italiani, invece, hanno terminato la competizione senza entrare nella top ten. La corsa si è conclusa con i concorrenti ormai vicini al traguardo, lasciando gli spettatori aggiornati sui risultati in diretta.

13:27 Si chiude qui per il momento la DIRETTA LIVE della giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di Falun. Appuntamento alle 16.00 con la skiathlon femminile. 1-Johannes Klaebo (NOR) 48:41.8 2-Harald Amundsen (NOR) +0.7 secondi 3-Martin Nyenget (NOR) +0.8 4-Savelli Korostelev (AIN) +4.0 5-Andreas Ree (NOR) +5.2 6-Arsi Ruuskanen (FIN) +5.6 7-Gus Schumacher (USA) +56.8 8-Theo Schely (FRA) +56.9 9-Martin Moerk (NOR) +57.2 10-Antoine Cyr (CAN) +57.4 12-Davide Graz (ITA) +57.713-Elia Barp (ITA) +58.319-Federico Pellegrino (ITA) +1:21.9 31-Martino Carollo (ITA) +1:56.334-Simone Dapra (ITA) +2:30.064-Simone Mocellini (ITA) +5:25.5 13:21 Ultimi 300 metri indigesti agli azzurri, che chiudono fuori dalla top ten. 13:03 In difficoltà il russo Korostelev, che resta attaccato al gruppo di testa guidato dal norvegese Nyenget.