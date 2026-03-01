In diretta dal SuperG maschile di sci alpino a Soldeu, Suter si è distinto per la sua velocità, mentre Melesi è caduto durante la gara. L’attenzione si concentra ora su Brignone e Goggia, che sono in attesa di scendere in pista. La competizione è partita alle 11 e i risultati sono ancora da aggiornare. La pista è aperta e l’atmosfera rimane tesa tra gli appassionati.

10.30 Terza!! Brignone è spettacolare nella parte tecnica dove guadagna quasi 6 decimi su Suter. La campionessa olimpica chiude con 39 centesimi di ritardo dall’elvetica ed è in lotta per il podio. 10.29 Brignone perde 38 centesimi nella parte alta ed arriva un po’ lenta sul piano centrale dove passa con 92 centesimi di ritardo. 10.28 Dietro Robinson!! La neozelandese chiude a 34 centesimi da Suter pagando una linea più larga nel curvone, dove forse ha perso la gara. 10.28 All’attacco Robinson che dopo il terzo intermedio ha un ritardo di 2 centesimi. E ricordiamo che Suter in fondo non è stata perfetta. 10.27 Molto veloce Robinson che accende luce verde nel primo settore per 15 centesimi e passa a metà gara con 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Suter veloce, cade Melesi! Attesa per Brignone e Goggia

LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Goggia cerca il riscatto, Brignone per stupire

LIVE SuperG femminile di Soldeu: la svizzera Suter prima in 1'2655, poi Robinson, caduta Melesi

LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: cade Melesi, attesa per Goggia e Brignone

