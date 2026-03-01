LIVE Sci alpino superG Garmisch 2026 in DIRETTA | Giovanni Franzoni sfida Odermatt

Oggi si svolge il superG di Garmisch-Partenkirchen, parte della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Giovanni Franzoni e Odermatt sono i due atleti che si sfidano nella competizione in diretta streaming. L’evento è seguito da appassionati e media italiani, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La gara rappresenta una delle tappe più attese della stagione.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Garmisch-Partenkirchen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La velocità maschile torna protagonista questo weekend in Germania. La storica Kandahar chiude il fine settimana sulle nevi tedesche con il SuperG. Giovanni Franzoni sfida nuovamente Marco Odermatt. Marco Odermatt guida la classifica di specialità con 425 punti e 158 punti di vantaggio sull’austriaco Kriechmayr, secondo a 267. L’elvetico ha preso il largo in classifica grazie ad un’impressionante continuità di rendimento: il suo peggior piazzamento nelle gare disputate fin qui è stato il quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Podio tutto svizzero con Marco Odermatt che si aggiudica la Discesa libera di Garmisch con 4 centesimi di vantaggio sul connazionale Alexis Monney Terzo posto per Stefan Rogentin, mentre Giovanni Franzoni facebook

Giovanni #FRANZONI, con il 4° posto ottenuto quest'oggi a Garmisch, ha chiuso tra i migliori 4, quattro delle ultime 5 discese, Olimpiadi incluse. Fino alla Val Gardena 2025, vantava come miglior risultato in discesa un 14° posto x.com