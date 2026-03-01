LIVE Sci alpino superG Garmisch 2026 in DIRETTA | gara cancellata!

La gara di superG femminile di sci alpino prevista a Garmisch del 2026 è stata cancellata. La competizione avrebbe dovuto svolgersi oggi, ma non si è tenuta. I fan possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. La diretta della gara sarebbe partita alle 10, ma l'evento è stato annullato.

12.20 La gara è stata cancellata! Il superG di Garmisch non si disputerà. 10.40 Confermata per le 11.00 la ricognizione in pista degli atleti: l'eventuale partenza sarà alle 12.45, ma è da confermare. 9.35 La partenza del superG maschile è stata ulteriormente rinviata alle 12.45. Persiste la nebbia. 8.45 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del superG maschile di Garmisch: la partenza è stata rinviata dalle 11.15 alle 11.45 a causa della nebbia. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del SuperG di Garmisch-Partenkirchen, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026.