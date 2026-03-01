Live Roma-Juventus 0-0 | Pellegrini spreca malamente a porta spalancata

La partita tra Roma e Juventus si è conclusa con un pareggio 0-0. La Roma, guidata da Gasperini, ha giocato in casa, mentre la Juventus era allenata da Spalletti, che ha affrontato la sua ex squadra. Durante l'incontro, Pellegrini ha avuto un'occasione importante ma ha sbagliato a porta spalancata. La partita si è disputata all’Olimpico, con i due club in cerca di punti fondamentali per la classifica.

Roma – Big match della domenica sera per la Roma di Gasperini, che tra le mura amiche dell'Olimpico ospita la Juventus dell'ex Spalletti per una partita che mette in palio tre punti pesanti nella lotta al quarto posto Champions. Qualche cambio di formazione per i giallorossi. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.A disp: Gollini, De Marzi, Zelezny, Tsimikas, Ziolkowski, Angelino, Ghilardi, El Aynaoui, Venturino, Arena, El Shaarawy, Vaz, Dybala.All.: Gian Piero Gasperini. Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.